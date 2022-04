Jean-Michel DELPHIN

Responsable Technico-commercial BtoB - Secteurs Centre

Professionnel aguerri de la vente avec :

• Une double compétence commerciale et technique

• Une maitrise des réseaux de distribution, Installateurs, Bureaux d’études, Offices publics et privés

• Des résultats de + 10% à + 40% au sein des Groupes PHILIPS, FRACARRO et TONNA

• Anglais courant



Commercial de terrain expérimenté avec un sens aigu de l’engagement et du service apporté au client.

Je suis à l’écoute permanente des besoins du marché dans les secteurs de l’industrie électrique/électronique, le second œuvre du bâtiment.

Je souhaite aujourd’hui apporter mon expérience et mes compétences au développement d’une entreprise ambitieuse et dynamique.



Mes compétences :

Définition de plan d'action

VENTE B to B

Fidélisation client

Prospection commerciale

Détermination + suivi d'objectifs

Prescription

Développement et suivi d'un portefeuille clients

Formations et démonstrations produits

Animation d'un réseau de distributeurs

Chiffrages et études de devis

Technico-commercial

Performance

Home Office

LED

Courant faible

CCTV

Lyon

Chargé d'affaire

Vidéosurveillance

Sécurité