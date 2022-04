Anne-Laure TULPAIN

JURISTE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ



Titulaire d’un master deux en droit de l’Environnement, Qualité et Sécurité dans les entreprises, les enjeux tant environnementaux que sécuritaires concernant la maîtrise des risques industriels suscitent tout mon intérêt.



Les questions sécuritaires et environnementales sont désormais incontournables. Les organismes publics et privés voient fleurir une myriade de lois environnementales et de règlements, ce qui génère une demande croissante de conseil tout en ouvrant de nombreux cas de contentieux.



J’ai pu mesurer l’ampleur de ces nouvelles tendances lors de mes différentes expériences professionnelles. Aujourd’hui, les entreprises doivent intégrer cette contrainte et en faire un atout !



Je souhaite approfondir ces expériences et porte grande attention aux opportunités me permettant de m’investir en droit de l’Environnement et de la sécurité.



Diplômée du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA).



N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations complémentaires sur mon profil ou mes motivations.



Profil : rigoureuse, autonome, organisée.





Mes compétences :

Biodiversité

Développement durable

Droit

Droit privé

Droit public

Écologie

Environnement

ICPE

Juridique

juriste

Responsabilité sociale des entreprises

RSE

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Santé