Anne-Laure VALENTIN - CHAIZE

Professionnelle de la petite enfance, j'ai poursuivi ma formation à la fois théorique et pratique au sein de l'Université Lumière Lyon 2 vers un Master 2 en Promotion et Education à la Santé. L'objectif étant pour moi de lier à la fois des relations avec des publics et des professionnels très variés sur les terrains, et de la gestion de projets au sein d'équipes pluridisciplinaires.