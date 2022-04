Anne-Laure VALLEE

2000 à 2002: optention du BTS IAA spé agro alimentaire en alternance dans une laitrie au service UHT. Travail: prise de decision, bilan journalier, presence sur le terrain,participation à l'optimisation de la ligne, gestion des planning humain



2002 à 2007: technicienne de gestion dans une entreprise agro alimentaire (assistante du responsable de ligne). Meme fonction que lors de mon apprentissage avec ordonnancement du planning de production, facturation, approvisionnement, tout le pole social, formation, quelques taches qualités ...



2007 à aujourd'hui: Technicienne administrative de production. Sur ce poste, il n'y a en charge que la partie production (ordonnancement, approvisionnement. De plus, binome du chef d'équipe du service expédition





Ce travail me plait car il n'est en aucun cas routinier. Nous organisons notre travail suivant les commandes, la variabilité des commandes, les problèmes techniques et humains,les stocks. Il y a beaucoup de contacts: équipes différentes, souplesse du personnel, fournisseurs .... C'est un milieu actif, dynamique, enrichissant.



Mes compétences :

Gestion

Organisation

Contrôle de gestion