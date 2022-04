Ma philosophie est de vivre chaque instant et saisir les opportunités qui s'offrent à nous.

Il faut mettre toutes les chances de son côté, montrer de quoi l'on est capable et nos rêves seront réalisés.



Ma devise est travailler durement et épanouissons-nous dans notre travail au quotidien.



Mes compétences :

Pack office

Access

Sphinx et base de données

Sphinx Software

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit