Hello à tous !

Je m'appelle Anne-Laure Vié et j'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiante à l'Université de Bordeaux, où je m'apprête à obtenir mon Diplôme Universitaire et Technologique (DUT pour les intimes) en spécialité Anglais.

Dynamique, curieuse et assidue, je souhaite toujours découvrir de nouveaux horizons. Souriante, généreuse et quelque peu entêtée, je souhaite toujours parvenir à mes fins en surmontant vents et marées.



En ce moment, je réalise mon stage de fin de professionnalisation ("Stage Mémoire") aux côtés des membres de la start-up ELOCKY basée à Bègles.



Je souhaite poursuivre mon cursus universitaire avec la licence professionnelle MPCI (Management des Projets Commerciaux à l'International) au sein de l'Université de Bordeaux. Je recherche donc (toujours) THE entreprise qui voudra bien m'accueillir comme alternant dès septembre 2018 !



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Relations sociales

Microsoft Word

Organisation

Microsoft Excel

Dynamisme

Réseaux sociaux

Microsoft Access

Traduction anglais français