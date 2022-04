Anne-Laure VIGIER

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Détentrice d'un Master Grandes Ecoles à Neoma Business School (Reims), je suis spécialisée en Supply Chain Management. Forte de mes deux stages longs en agro-alimentaire, chez Heineken et Bledina,qui m'apportent une première expérience à plusieurs niveaux de la chaîne logistique et me conforte dans mon choix d'orientation pour ma future carrière, je suis à l'écoute d'opportunités.



N'hésitez pas à me contacter.



Vous pouvez également me trouver sur LinkedIn : fr.linkedin.com/in/annelaurevigiersupplychain



Mes compétences :

Supply Chain Management

Microsoft Project

Microsoft Office

APO

SAP R/3

As400

Management

Gestion de projet