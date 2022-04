Anne-Laure VILLEMUR

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont, je me destine à une carrière professionnelle dans le secteur de la finance, et plus particulièrement dans le contrôle de gestion ou l’audit.

J’ai pu lors de mes premières expériences professionnelles développer mes qualités relationnelles et mon adaptabilité. J’ai également fait preuve d’une grande autonomie et de créativité dans l’élaboration d’outils de gestion. J’ai pris conscience de l’importance de communiquer des informations fiables et rapides dans le processus de prise de décision des dirigeants des entreprises.

Lors des différents projets transverses qui m’ont été confiés, j’ai pu réaliser des analyses de coûts, suivi par la mise en place avec mes équipes, d’amélioration des procédures internes. Cela m’a permis d’améliorer la performance financière de ces projets, en dépassant souvent les demandes initiales de l’entreprise.

Mes qualités de persévérance et de rigueur sont les garants de la réussite pour ce métier. Mon dynamisme et mes capacités d’écoute me permettent de créer un climat de confiance.



Mes compétences :

Audit interne

Contrôle de gestion

JD Edwards

Gestion budgétaire

Git

Sage

KPI

Gestion de projet

Reporting

Microsoft Excel

Contrôle des coûts

Analyse financière

Analyse des écarts

Forecast

Création d'outils de gestion

Vigilens