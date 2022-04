Anne-Laure WISNIEWSKI

Alors que la fiabilité technique est aujourd’hui de mieux en mieux maîtrisée, la maîtrise des risques liés à l’interaction entre le système technique et les hommes est nettement moins bien appréhendée. Face aux risques industriels, la fiabilité, la disponibilité et la sûreté du système priment. La maîtrise de ces risques implique la prise en compte de l’homme au travail. L’opérateur humain est souvent vu comme le « maillon faible » qui contribue à fragiliser la sûreté, la sécurité et la productivité. Or, il est également un facteur de fiabilité, redondant au système, capable de reprendre la main sur des automatismes défaillants et fait preuve d’adaptabilité.



Ainsi, dans chacune de mes missions, en tant que Spécialiste FOH, l’opérateur humain est au cœur des problématiques. Ma tâche est de viser la meilleure adéquation possible entre les performances d’un système technique (installation, équipement) et ceux qui en ont la conduite (opérateur, collectif de travail). Cette adéquation est nécessaire pour permettre à l’homme de jouer son rôle d’agent de fiabilité et de performance.

Pour atteindre cet objectif, il n’est pas simplement question de « bon sens » comme on l’entend souvent !



Pour mener à bien mes missions, je mets en œuvre des méthodes spécifiques d’ergonomie (retour d’expérience, analyse d’activité, analyse de risques, définition et suivi d’exigences FOH, vérification et validation auprès d’utilisateurs, etc.). Je m’appuie également sur mes connaissances en psychologie pour prendre en compte les caractéristiques du fonctionnement humain et les limites de ce fonctionnement.



Mes missions, en tant que « spécialiste des Facteurs Organisationnels et humains » sont diverses :

- Accompagner des projets de conception, de modification ou de démantèlement d’installations, en collaboration avec les différents métiers d’ingénierie, pour une prise en compte des aspects organisationnels et humains ;

- Mener des analyses de risques FOH en vue d’obtenir un haut niveau de sûreté sur les installations à risques, notamment dans le cadre de réexamen de sûreté ;

- Analyser sur le plan des facteurs organisationnels et humains les incidents survenant sur les installations et définir les mesures qui éviteront que ces incidents se répètent ;

- Concevoir ou évaluer l’aménagement des bâtiments, des locaux opérationnels, des postes de travail, des interfaces Hommes-Machines ;

- Evaluer une organisation et définir des axes d’amélioration ;

- Concevoir ou évaluer des documents opérationnels (consignes, procédures, modes opératoires), etc.



Selon les sollicitations, j’interviens en soutien aux exploitants industriels, en assistance à maîtrise d’œuvre ou accompagnement maîtrise d'ouvrage.



Mes compétences :

Analyse des risques FOH

Fiabilité humaine

Ergonomie

Ingénierie de conception/modification