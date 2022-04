Anne-Laure YAGUIYAN

En tant qu’administratrice Déléguée, j’ai eu l’occasion de me forger une expérience solide dans la production, la diffusion et la coordination d’événements artistiques. Cette expérience m’a également permis d’appréhender la gestion administrative et financière d’une structure. Seule salariée de l’association, j’ai pu parfaire mes compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets artistiques : évaluation des conditions de réalisation d’un projet et les moyens techniques, artistiques et financiers, recherche de financements privés et publics, mise en œuvre d’une stratégie de communication, gestion des artistes, suivi administratif et financier, management d’une équipe de 10 bénévoles et d’un stagiaire.