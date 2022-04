Hélène BARRE

Après une expérience de plus de 6 ans en tant que responsable social au sein d'un cabinet comptable, je suis actuellement chargée de mission en droit social au sein de la CPAM du Rhône.

Je contribue à la réalisation d’objectifs transversaux par le biais de ma participation et/ou de mon pilotage de projets. En toile de fond de la mise en oeuvre des projets, le respect de la réglementation, du droit du travail, de la Convention Collective Nationale (CCN) et des accords locaux et nationaux revêt un caractère prépondérant.

Je conseille les opérationnels, je partage mes connaissances et je réalise des études dans mon domaine d’expertise.



Mes compétences :

Droit social

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Droit