Adrien CHOUQUET

Mappuyant sur une expérience de 7 ans dans le contrôle de gestion où jai pu développer et valoriser mon savoir-être et mon savoir-faire sur des postes opérationnels et projets, je suis à la recherche dune nouvelle opportunité sur la ville de Lyon dans le contrôle de gestion ou sur des postes similaires.



Mes compétences :

Rigueur

Réactivité et capacité d'adaptation

Autonomie et force de proposition

Capacité à prendre du recul

Sens des responsabilités

ORACLE (ERP)

MINOS (ERP)

Pack Office (maîtrise Excel)

Master Data

Construction et suivi des KPI

TALENTIA (comptabilité)

Tableaux de bord

Budget et Forecast

Analyse financière

Comptabilité analytique

Pilotage de la performance

Contrôle budgétaire

Gestion budgétaire

Microsoft Office

Budgétisation

Analyse des écarts

Reporting

Gestion de projet

Esprit d'équipe