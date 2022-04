Hélène BARRES

Actuellement, conseillère dans une entreprise spécialisé dans le sanitaire et carrelage. (CEDEO)

- assure l'accueil de la clientèle,

- répond aux attentes et aux besoins,

- traite les opérations (devis, commande, suivi de commande, relance de devis, étude de marché...),

- conseille et propose l'offre produits répondants aux attentes de la clientèle,



Je trouve au sein de cette structure un cadre idéal pour mettre en pratique puis maîtriser le métier de la vente et du conseil en sanitaire et carrelage. Grâce à une équipes dynamiques et performantes, un parcours de formation complet et un coaching quotidien.



- Bts Management des Unités Commercial.



- Expérience de 4 ans, dans une entreprise familiale comme démonstratrice et conseillère en peinture décorative (stucco, tadelakt, enduit mince, enduit béton, sablé....)



Mes compétences :

formation comerciale et managériale

Formation peinture décorative