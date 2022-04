Agathe METENIER

Titulaire d’un BTS Animation et Gestion Touristique Locale, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans ce secteur. Au cours de ma formation, j’ai eu l’occasion d’effectuer plusieurs stages dans divers structures (office de tourisme, hôtel, village-vacances). J’ai pu constater que les fonctions hôtesse étaient bien plus diverses que le simple accueil et information du public.



J’ai eu l’occasion de mettre à profit mon savoir-faire et mes qualités pédagogiques au sein d’un institut médico-éducatif, ainsi qu’au cours de diverses actions ponctuelles réalisées au cours de ces deux années. En effet, j’ai mis en place une visite guidée pour des enfants et animé différents stands pour des événements ponctuels.



De la gestion du standard en passant par la maitrise du pack office Microsoft (Word, Excel…), j’ai pu développer des compétences en secrétariat et gestion. J’ai également réalisé diverses actions ponctuelles au cours de ces deux années notamment dans l’évènementiel et la communication. J’ai également réalisé une licence professionnelle d’animatrice qualité en entreprise.



D’un naturel dynamique et accueillant, passionné par le secteur touristique, je souhaite vivement intégrer une structure telle qu'un office de tourisme ou un village-vacances et mettre mes compétences techniques et humaines à bonne œuvre.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Créativité

Ayaline Tourisme

Microsoft Excel

Relationnel

Sirius

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint