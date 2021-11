Alain JOUYA

Je possède une excellente connaissance de l’offre de l’entreprise, de la concurrence et de l’économie locale. Ma maitrise des techniques de ventes et du marchandising me permette d’optimiser le chiffre de l’agence pour laquelle je travaille. Gestionnaire, je prends en main la réalisation de mon budget et j’assure un reporting efficace. Je supervise mes équipes grâce à de solides capacités managériales

Je dispose d’un grand sens du relationnel et d’une autorité naturelle qui favorisent une ambiance positive au sein de l’agence pour laquelle je travaille. Capable de stimuler et de motiver les équipes dont j’organise et coordonne l’activité. Autonome et fin négociateur, je prends part de façon décisive à tous les choix de l’agence et traite personnellement les dossiers difficiles.



Mes compétences :

Leadership

Développement commercial

Stratégie commerciale

Organisation