Michel BALAN

L'humain et la diversité des problèmes à résoudre m'ont toujours passionné. Chaque affaire est spécifique, les besoins des clients ne sont jamais les mêmes et le management des hommes et des femmes bien que parfois compliqué apporte dimmenses satisfactions.



Cela a servi de fil conducteur à ma carrière :

- 10 ans d'industrie : engineering-prestations de services-gestion des énergies-environnement.

- 25 ans de maintenance multitechnique (BtoB).

- Manager de Transition depuis 2017 pour accompagner les entreprises dans les moments importants et compliqués, pour les accompagner dans le changement, pour optimiser leurs performances opérationnelles (9 missions à mon actif).



Une carrière diversifiée par mes postes et par les secteurs où je suis intervenu, et une expérience internationale (18 ans au Mexique - 3,5 ans en Argentine) mont donné de grandes facultés dadaptation et douverture desprit, capable de faire un diagnostic et bâtir un plan d'action en une dizaine de jours.



Simplicité, communication et goût prononcé pour lopérationnel (je mets la main à la pâte !) complètent mes compétences acquises en 35 ans de carrière.



Pour réussir dans ces métiers, l'humain est fondamental, rester proche de ses clients et de ses équipes, respecter ses engagements pour conserver la confiance et la faire grandir. Transparence des relations, reporting, conseil, accompagnement, et innovation sont nécessaires pour fidéliser les clients.



Demain les sociétés qui réussiront sont celles qui :

- Investiront dans la formation de leurs équipes. La qualité des prestations dépendra à la fois des compétences techniques des équipes. La formation est un levier essentiel pour garantir l'excellence et la motivation.

- Mettront en place des moyens et méthodes de communication permettant de savoir en temps réel comment se déroulent les opérations.

- Chercheront en permanence à optimiser les organisations pour trouver le meilleur compromis "coût-qualité".

- Feront preuve de créativité organisationnelle et technique.

- Écouteront et respecteront leurs collaborateurs et leurs clients.



La phrase qui me fait avancer : "Plus je vieillis et plus j'ai d'avenir"



Vous pouvez me joindre par mail aux adresses suivantes : mibalan@orange.fr et mic.balan1@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Commercial

Management

Maintenance

Qualité de vie au travail

Efficacité énergétique

Office

Qualité

Anglais et espagnol courants

Adapatation rapide en tout milieu

Mobile à l'international

Compétences relationnelles

Compétences RH

Innovation

Gestion budget

Direction générale

Externalisation

Génie climatique

Gestion budgétaire

Industrie

Environnement

Formation

Service client

Facility Management

Gestion d'équipe