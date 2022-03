Actuellement en poste d'Acheteur Industriel dans le secteur de la ventilation de bâtiments, je suis en charge des projets et de la vie série pour les cartes électroniques, les harnais, les packagings, les fixations et les prestations digitales.

La politique RSE est omniprésente autour de ces familles achats.

Je travaille de façon agile avec mes collaborateurs et mes fournisseurs, d'autant plus grâce à ma formation en ingénierie mécatronique et informatique.



Contactez-moi pour échanger !