Adeline RIONDÉ

Bonjour,



Expériences professionnelles:

- 6 ans en logistique / Production / Etude de coûts dans l' Aéronautique

- 3 ans en logistique dans la Grande Distribution

- 2 ans en logistique / Gestion de projet Traçabilité dans l' Automobile



Certificat Lean 6 Sigma niveau Black Belt Industrie validé en 2019 et IASSC en janvier 2020

Je suis en mission au sein d'Airbus Helicopters sur un sujet de performance industrielle et lean manufacturing : réorganisation des flux, des modes de pilotages et de planification pour mieux livrer les clients en respectant les exigences QCD.

Projet mené en étroite relation avec la production, le service méthode et industrialisation, le service logistique et la stratégie industrielle.



Mes compétences :

Microsoft office

Gestion de projet

Management

Innovation

Logistique

SAP

Amélioration continue

Gantt

Microsoft Project

Travail en équipe

Lean

Conwip