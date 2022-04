Antoine MATHIEU

Diplômé de l'ENSGSI en 2011, je me suis spécialisé en aménagement et en exploitation de domaine skiable et de remontées mécaniques.

Homme de terrain et passionné, je souhaite continuer à évoluer dans le secteur des RM et des domaines skiables.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite du changement

Management d'équipe

Innovation

Bureautique