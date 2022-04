Gilles PICHOT



Je suis actuellement chef de mon entreprise de pilotage d'entreprises, alliant le management et la gestion financiére des petites entreprises, commerces et professions libérales.

Mon parcours professionnel:

J'ai été longuement salarié dans de trés grands groupes industriels internationaux.

Mes différentes fonctions:

- Projeteur chef de groupe en bureau d'études

- Responsable de production

- Chef de projets dans le domaine de l'innovation technique et industrielle.

- Depuis 3 ans, gérant de mon entreprise



Mes compétences :

Ingénierie