Marina LEMORE

Pour allier ce qui me passionne (le développement des compétences, la relation humaine et le service), j'ai créé LINORA en 2007. Je représente maintenant un groupe de 30-consultants-formateurs, chacun spécialisé dans un domaine différent ainsi nous proposons des prestations pointues et sur mesure. Deux axes d'intervention : Linora Formation pour des sessions sur mesure et Linora Ressources Humaines pour l'accompagnement opérationnel en amont et en aval. Proximité, expertise et simplicité ! Tout un équilibre et beaucoup de satisfaction.



Mes compétences :

Conseil RH

Conseil en organisation