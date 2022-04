Francis SIGRIST

MÉDITATION EN ENTREPRISE

Retrouvez le SENS de votre VIE



La méditation en quelques mots, c’est quoi au juste ?

La méditation recouvre plusieurs réalités très différentes qui apportent de la confusion à un esprit néophyte, on peut rencontrer :



la relaxation

la concentration

la méditation avec objet (psychologique)

la méditation sans objet (spirituelle)



Ces différentes approches peuvent vous être enseignées lors de stages professionnels

Nous pouvons aussi former votre personnel en interne pour animer des sessions sur site



FEMMES MANAGERS - STRATÉGIE SUBTILE (arts japonais de la guerre)

Développer vos capacités féminines



Ce titre peut paraître étrange mais il existe une différence très subtile entre le psychisme masculin et le psychisme féminin comme il y a des différences physiques évidentes!



Dans le domaine du management féminin, il est vain de vouloir imiter les hommes et de devenir des clones ayant les mêmes travers, il vaut mieux reconnaître et affiner toutes les capacités innées des femmes managers afin de leur permettre de maîtriser le management avec d’autres atouts.

--------------------------------------

