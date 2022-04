Bonjour,



Mon parcours et mon expérience professionnelle de plus de 30 ans m'ont amené à créer la société Télos Consultant en janvier 2006. Nous sommes aujourd'hui certifiés ISO 9001 version 2008 par DNV.



En tant que consultant formateur, je vous propose mes services dans les domaines de :



* l'efficacité et l'organisation commerciales,

* le management et l'animation des ventes,

* la conduite du changement,

* la communication verbale et non verbale

* la morphopsychologie

* le développement personnel.

* la gestion des incivilité

* les bases de l'électricité



Opérationnelles et personnalisées, mes formations sont réalisées sur toute la France en intra ou inter-entreprises.



Pour en savoir plus, je vous invite à me contacter à l'adresse suivante :

georges.rebagliato@telos-consultant.com



Vous pouvez également consulter le site

Cordialement



Mes compétences :

Morphopsychologie

Gestion

Vente

Conseil

Santé

Communication

Organisation

Consultant

RH

Développement personnel

Commercial