Didier PERALDO

- Coaching individuel et coaching d'équipe

- Facilitation

- Management - Leadership et Intelligence Collective

- Programmes de formation personnalisés

- Séminaires collaboratifs inspirés du forum ouvert ou du world café

- Préparation à la soutenance de projets clients stratégiques devant Jury

- Accompagnement des équipes marketing dans le cadre de lancement de nouveaux produits



Mes valeurs :

Partage - Engagement - Réalisme - Accueil - Liberté - Développement - Ouverture



Face à un environnement qui bouge, change et évolue de plus en plus rapidement, les entreprises doivent imaginer un modèle managerial, en congruence avec leurs valeurs, qui favorise l'agilité et qui libère le potentiel de chacun de leurs collaborateurs pour le porter à son niveau de performance optimale.



Je propose aux managers et à leurs équipes de les accompagner dans le développement de leur performance en offrant une écoute attentive et bienveillante, un environnement rassurant, où ils peuvent exprimer leur curiosité, leur créativité, explorer et expérimenter des moments de collaborations génératives, sans jugement de valeurs et en prenant du plaisir.



Ceux qui participent à ces séminaires disent : "Expression libre", "bouffée d'oxygène"," Magnifique, Je me sens un niveau au dessus". "Cela renforce notre confiance en soi. Je sais que la solution est là et va émerger". "Séminaire qui décolle. du gateau". "Belle expérience, de partage, de résonance, d'entraide, d'Intelligence Collective.....et j'aime ça"." Je ressens que la conscience d'entreprise est née".



J'ai une expérience de plus de 25 ans dans le commerce en BtoBtoC.

En 2005, j'ai créé les séminaires d’intégration commerciale pour Samas France devenu aujourd’hui Majencia. La dernière enquête de satisfaction fait ressortir que 95 % des participants déclarent être satisfaits voire très satisfaits de l'enseignement reçu.



Formé au coaching individuel et au coaching d’équipe, par Gilles Roy, à la stratégie d'action systémique par Henry Roux de Bezieux, je suis certifié maître praticien en PNL par The lnternational Society of Neuro-Lingustic Programming



Pour compléter cette présentation, associé à deux collègues maîtres praticiens en PNL, nous avons modélisé la technique de régulation d'enseignants de l'académie de Bordeaux,experts dans l'art de relancer l'attention d'un auditoire en formation. Ce travail a fait l'objet d'un mémoire.



Ayant à coeur de mettre l'Humain et l'Intelligence Collective au coeur de toutes mes actions, je suis inscrit dans le projet "VISION 2021", proposé par Robert DILTS et Gilles ROY sur le thème de L'INTELLIGENCE COLLECTIVE EN ACTION :



- Créer des collaborations génératives

- Modéliser les phénomènes de synergie

- Structurer le recours à la sagesse collective



.....sont autant de thèmes qui font l'objet de groupes de recherche, de modélisation et d'action.



En avril 2013, j'ai eu l'immense bonheur de faire partie de l'équipe des modélisateurs de Synergie d'un forum ouvert, sous la direction de Robert Dilts. Nous avons apprécié la générosité et la belle qualité de présence de ce dernier et avons tous mesuré la chance de participer à cette expérience.



"Les Hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts" Isaac Newton



"Si vous voulez vraiment comprendre un système, essayez de le changer !"

Kurt Lewin



Mes compétences :

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Formation vente

Coaching de dirigeant

Intelligence collective

Leadership and team management

Coaching