Matthieu JACQUOT

Avec Mobicoop, nous avons l'intention de faire passer le covoiturage de simple gadjet à une véritable alternative de transport.

Au delà des enjeux environnementaux et des outils (NTIC - GPS - SIG ...) qui font de Mobicoop une entreprise innovante, c'est une démarche intégrée avec une vision d'ensemble sur les transports qui peut permettre aux collectivités et aux entreprises d'augmenter la qualité de service auprès des citoyens ou salariés et par la même doper l'attractivité du territoire ou de l'entreprise considérée.

Ainsi Mobicoop vous propose conseil et solutions en mobilité partagée.