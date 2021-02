Olivier DAUVISTER

Depuis mon entrée sur le marché professionnel en 2005, jai continué à développer mes compétences commerciales et marketing grâce aux diverses fonctions que j'ai occupées entre autres à la Chambre de Commerce DeBeLux de Cologne, comme Marketing Manager auprès de la société Dometic Sàrl à Hosingen et, depuis 2008, en tant que Sales Manager chez Brinks Security Luxembourg S.A.



Au cours de ces années de service, jai assuré et continue dassurer mes responsabilités professionnelles avec assiduité et zèle qui mont apporté une expérience des plus valorisantes et mont permis datteindre et de dépasser les objectifs annuels que ma direction me présentait.



En outre, désireux de compléter ma formation et de rester compétitif, jai suivi en 2005-2006 une formation post universitaire en « International Marketing & e-Business » à HEC Liège. En 2011, jai complété mes connaissances linguistiques par des cours d'espagnol à l'Institut National des Langues de Luxembourg ainsi qu'une formation de premiers secours au centre de secours de Lintgen et de maitre sauveteur.



Aimant les défis et les challenges, je suis heureux de mettre mes compétences professionnelles et aptitudes personnelles au service de l'entreprise afin de poursuivre le développement de ses activités.



D'une nature souriante, positive, attentionnée, à lécoute des autres, responsable et passionné par le contact humain.



Mes compétences :

Excel

Outlook

SAP

Word

Photoshop

Ms office

Powerpoint

Lotus notes

BOB

Indesing

Illustrator