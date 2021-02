Sebastien ABORD

J'ai une vraie expertise commerciale dans la vente d'espaces publicitaires auprès des entreprises . J'ai toujours su démontrer ma capacité à aller chercher de nouveaux clients et à les fidéliser. Je me suis adapté à différents supports (DOOH, web, presse, affichage, opérations spéciales), différents secteurs et différents interlocuteurs et je mets un point d'honneur à atteindre mes objectifs.

sebastienabord@yahoo.fr



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Organisation du travail

Réactivité

Rigueur

Autonomie

Négociation

Travail en équipe

Gestion de partenariats

Animation de réunions commerciales

Realisation d'objectifs commerciaux

Développement commercial

Fidélisation client

Relations clients

Téléprospection

Prospection commerciale