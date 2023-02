Cyndie LAGAND

Diplômée d'un Master en management et stratégie d'entreprise, j'ai une double compétence commerciale et marketing.



En plus de ma formation universitaire, j'ai acquis, à travers plusieurs expériences professionnelles complémentaires, les connaissances de l'univers du marketing promotionnel, en agence internet, régie publicitaire, au pôle digital d'un groupe de communication et enfin en agence marketing.



Je suis à l'écoute de toutes opportunités professionnelles en tant que chef de projet.



Mes compétences :

Médias

Gestion de projet

Customer Relationship Management

Community management

Publicité

Rédaction

Stratégie digitale

Gestion de projet web

Management

Marketing stratégique

Marketing direct

Gestion de la relation client

Marketing digital

Publicité en ligne

E-commerce

Online Advertising

eCRM

Communication online