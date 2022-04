Réza AMIRALY

TELESOURCIA a été créée sous l’initiative d’opérateurs malgaches expérimentés dans le domaine du télémarketing et des relations clients.

Forte de ses partenariats avec des sociétés étrangères ayant elles-mêmes plusieurs années d’expériences, nous sommes spécialisés dans le traitement de flux externalisé et le partenariat en BPO.

Nous disposons d’un espace de travail accueillant 200 positions et qui peut s’étendre dans un avenir proche jusqu´à 1200 positions pour être la nouvelle référence dans l’accompagnement de votre activité.



Mes compétences :

Externalisation