Bertrand DE LACHAPELLE

Marketeur et banquier expérimenté, développeur de nouveaux concepts et manager d'équipes jusqu'à plus de 400 personnes, je suis motivé pour aider le monde qui m'entoure à s'améliorer et m'appuyer sur le monde qui m'entoure pour m'améliorer.

Créatif, ingénieur et banquier, partisan et praticien d'un marketing éthique et d'une finance éthique.

Manager à l'aise dans la projection vers la nouveauté, capable d'impulser des changements d'ampleur.



Mes compétences :

Banque en ligne

Marketing opérationnel

Études marketing

Management

Marketing produit

Banque

Marketing

Marketing stratégique

Marketing direct

Finance

Gestion de projet

Banque de détail

Marketing relationnel

Banque privée

Éthique

Stratégie

Contrôle de gestion

Direction de projet

Gestion de la relation client

Direction de centre de profits

Analyse financière

marketing quantitatif

Stratégie publicitaire

Innovation