Je travaille depuis 16 ans dans les métiers de leau et de lassainissement pour des entreprises privées. Mon parcours professionnel ma permis dexpérimenter diverses fonctions dans des domaines dactivités variés : exploitation, maintenance, travaux, projet, encadrement



Actuellement en charge du suivi de travaux doptimisations techniques et sécuritaires, jassure latteinte de nos objectifs dans les délais et coûts impartis, tout en veillant à la sécurité de tous.



Convaincu de l'importance des enjeux environnementaux actuels et à venir, je souhaite contribuer avec efficacité aux objectifs de nos entreprises et de nos sociétés.



N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez.



Cordialement.



Sylvain COTTANCIN







Mes compétences :



Managériales

Gestion et pilotage de moyens techniques et humains. Direction déquipes. Leadership.

Garant de la sécurité du personnel. Respect des objectifs et des délais.



Techniques

Assainissement collectif et non collectif - Eau potable - Eau pluviale - Air.

Exploitation et maintenance douvrages. Gestion de projets, suivi de travaux.

Gestion de patrimoine.



Administratives

Respect des clauses contractuelles. Planificiation. Gestion budgétaire. Référent QHSE.



Relationnelles

Communication interne et externe. Référent clients.



Bureautique

Maîtrise de Microsoft Office.