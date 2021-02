Anne-Laurence ARCHER-TOUVIER

Apres plus de 17 ans d'experience dans la conception et le déploiement de logiciels de gestion d’informations médicales dans les établissement de santé, les centres de soins, les réseaux de santé et la médecine libérale,j'ai eu le privilège de rejoindre le Ministère de la santé au seins de la DGOS afin de participer à la définition de politiques publiques permettant de favoriser le développement des SI.







= > 17 ans d’expérience et d’expertise en systèmes d’information de santé

= > Capacité reconnue à motiver les équipes et les conduire vers l’excellence

= > Expertise fonctionnelle dossier patient, Circuit du médicament, hémovigilance

= > Capacité à mesurer le risque patient et mettre en place les actions correspondantes





Mes compétences :

