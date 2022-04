Anne LAUVERGNER-VETOIS

Double compétence : ingénieur ICAM / Master Achats ESG

Mes raisons d'être dans l'entreprise sont l'amélioration de la performance économique, et la recherche de création de valeurs différenciatrices pour faire gagner en avantage concurrentiel, et le service.

Très sensible aux enjeux qualitatifs, énergétiques, aux contraintes de production, chantiers... La satisfaction de mes clients internes sera toujours pour moi une priorité.

Mes spécialités Achats : les achats travaux, les achats "pionniers" qu'il faut récupérer des mains du terrain, les achats à fortes contraintes techniques, marché...

Les plus : leadership, ingénierie des processus, capacité à fédérer une équipe autour d'un objectif commun



Mes compétences :

Approvisionnement

Performance

Logistique

Négociation

Achats

Mécanique

Pompage

Eau

Gestion de projet

Environnement

Energie

Management