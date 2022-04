Anne LAVORIERO

Chargée de référencement SEO avec de l’expérience en gestion de produit digital, j'ai développé ma connaissance du monde digital au cours de ces dernières années tout en continuant à travailler dans un environnement international.



Après un an et demi passé au Portugal dans une entreprise de Digital Marketing, je suis actuellement Chef de Projet Web en Freelance dans une start-up où les responsabilités sont tâches quotidiennes.



L'auto-entrepreunariat et mon expérience ont eu raison de moi ... je suis également rédactrice web pour des sites ou blogs sur divers thèmes, principalement orientés bons plans, astuces financières, ...



Je vous invite à retrouver mon profil international (mais plus complet) sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/annelavoriero



Mes compétences :

anglais

Gestion de projet

Digital marketing

International Marketing

Social network

Marketing stratégique

Suite adobe CS6

SEO