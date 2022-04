Anne LE BOURGEOIS

J'ai aujourd'hui une expérience de plus de 20 ans en systèmes d'information auprès de grands comptes.



Depuis 2001 je réalise des missions d'assistance à maîtrise d’ouvrage et d'organisation, dans les secteurs du tertiaire financier et des services : pilotage des évolutions du SI, recueil et formalisation des besoins, optimisation de processus, recette métier, accompagnement du changement.



Autonome et rigoureuse, à l'écoute des acteurs du projet, je sais faire preuve d'une grande capacité de mobilisation et d’adaptation.



Disponible immédiatement, je recherche un poste de responsable de projets MOA-Organisation au sein d'une entreprise, ou des missions de conseil.



Mes compétences :

Qualité

Formation

Pilotage de projet

Coordination d'équipes

Animation de groupes de travail

Optimisation de processus

Reporting

Business Analysis

Lead workshops

Management

Energie

Project management

Tertiaire financier

Télécommunications

Adaptability

Team management

Utilities

Recueil et formalisation des besoins

English

Need Analysis

Utilités

Business Process Management

Change management

Financial industry

Conduite du changement