Anne LE GARREC

Chef de projet communication chez SNCF Réseau, chargée de mission auprès du service communication de RFF, responsable du développement de l’Union des Auto-Entrepreneurs chez Image & Stratégie, consultante en communication et stratégie politique chez Leaders & Opinions, ces différentes fonctions assurées au cours des 7 dernières années, m’ont familiarisée avec plusieurs domaines du métier du conseil et de la communication.



Je poursuis cette voie, tout en m’orientant vers l’Intelligence Économique et la gestion de l’information qui développent le champ de mes connaissances professionnelles.



Pour réussir, je peux mettre à profit les expériences acquises :

- auprès de l’agence Leaders & Opinions, dans la mise en place de politiques de veille et de stratégies marketing et communication, de grands groupes,

- au sein de l’agence Image & Stratégie, dans la gestion des risques, la communication et le benchmark concurrentiel,

- chez Réseau Ferré de France, dans la mise en place et la gestion d’une cellule de crise, créée pour le « cadencement » (optimisation des circulations ferroviaires) en 2012, ainsi que dans l’élaboration et la diffusion des éléments de langage.

- à la Direction Régionale IDF de Réseau Ferré de France, dans la gestion de projets, le pilotage d'agences et la conduite du changement dans le cadre de la réforme ferroviaire.



Je peux enfin m’engager sur ma capacité d’adaptation et d’observation, grâce aux enseignements européen et australien, reçus au cours de ma vie universitaire et professionnelle : imprégnée des deux cultures, je sais ainsi opter, selon les circonstances, pour la rapidité d’une mission individuelle, ou l’efficacité d’un travail en équipe.



Mes compétences :

Communication externe

Communication institutionnelle

Suivi de projet

Communication interne

Management de projet

Gestion de projets

Communication de crise

Relation presse

Pilotage de prestataires/fournisseurs

Animation de réseau

Communication évènementielle

Stratégie de communication

Communication corporate

Management d'équipe

Pilotage de projets

Communication

Communication opérationnelle et marketing dir

Pilotage du changement

Conduite de projets

Réactivité

Créativité

Gestion des priorités

Organisation

Rigueur

Consultant