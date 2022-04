Anne LE GOFF

- Expérience des secteurs public et privé / relationnel fort avec les acteurs privés et publics

- 18 ans d'expérience en Asset Management, valorisation foncière et immobilière et en montage d'opérations immobilières acquis au sein d'une foncière, de deux fonds d'investissement et d'une entreprise publique chargée de la valorisation immobilière et foncière de biens appartenant à l'Etat.

- expertise en ASSET MANAGEMENT : mission complète : acquisition, valorisation, property, suivi de VEFA, restructuration, contrôle expertises, cession, commercialisation d'actifs toute typologie

- expertise en VALORISATION et pré-MONTAGE d'OPERATIONS IMMOBILIERES : montage et gestion de problématiques juridiques complexes, assurer la maîtrise foncière et l'optimisation des règles d'urbanisme, organiser des appels d'offres (commande publique), conduire les études préalables et de faisabilité, mener les concertations, piloter l'équipe projet, conduire appels d'offres promoteurs, montage financier projet d'aménagement..

- MANAGEMENT direct et pilotage d’équipes pluridisciplinaires



Mes compétences :

Asset Management Immobilier

Stratégies valorisation foncière et immobilière

Montage d'opérations complexes

Expérience secteurs privé et public

Management direct et équipes pluridisciplinaires