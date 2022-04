De nombreuses années en société de service informatique m’ont apporté une grande souplesse d’esprit et une grande adaptabilité. Mon sens du contact a toujours été un plus pour m’intégrer au sein des équipes avec lesquels j’ai pu travailler. J’ai commencé en tant que développeur et ai évolué vers des postes à plus de responsabilité. J’ai ensuite choisi de m’orienté vers de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.



Mes compétences :

Chef de projet

Informatique

Internet

MOA