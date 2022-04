Mes compétences en quelques mots :

Animer, coordonner et manager une rédaction de 9 personnes

Optimiser les ressources humaines et matérielles d’une rédaction

Concevoir et réaliser, de l’édition au mixage, un journal quotidien “tout-en-images”

Créer et mettre en place une émission d'entretiens quotidiens

Favoriser l’échange avec les différentes rédactions d'un réseau et avec le grand public