Attachée de presse dans les domaines du tourisme, de la culture, de la gastronomie, recherche et médecines de demain.

Créatrice d'évènements et... de lieux (1 hôtel à Saint Paul de Vence )- et 2 chambres d'hôtes (Nice et la Colle sur Loup)

- Atelier de création graphique et dessin animé (Paris)