Didier HUSSENOT DESENONGES

Né en 1943, retraité et musicien toujours en activité (Pianiste et Tromboniste), je fais mes études musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et me spécialise dans la variété puis le Jazz. Les différents orchestres et chefs d'orchestre avec qui j'ai travaillé, m'ont beaucoup apportés : Nino Ferrer, Les Haricots Rouges, Maxime Saury, le Cocoro Steel Band et de nombreux musiciens ont contribué à ma formation professionnelle.

Aujourd'hui, je continue à me produire au sein de différentes formations dont "Swing Parade" (voir les programmes du Conseil Général des Alpes Maritimes).

À l'origine des trois première éditions des "Rencontres de Jazz Traditionnel" de Nice en collaboration avec l'association "Jazz Me Blues et la mairie de Nice, je m'efforce de maintenir et faire connaître cette forme musicale qui me passionne autant qu'il y a 40 ans, d'en faire la promotion, et également de m'adresser a celles ou ceux qui recherchent un enseignement particulier.

J'ai également été salarié de 1980 à 1992 en concessions automobiles, 4 années à Ajaccio, avec la responsabilité de tout l'administratif VN & VO, puis 8 années à Nice, toujours administratif, mais uniquement de l'équipe de ventes VN avec en plus la responsabilité du service des livraisons.

Maintenant j'ai la chance de ne faire que de la musique, cela est énorme...



contact : 06 61 45 25 32 et 04 89 92 10 09 - Courriel : didier.hussenot@gmail.com



