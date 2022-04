Anne LE PETITCORPS

Trouver du travail à des personnes pour leur permettre de vivre et de faire vivre leur famille, tel est notre métier. La conviction de notre Responsabilité sociale est le moteur de mon action. En tant que Responsable d'agence, je suis le garant de la qualité de services que nous proposons à nos clients que ce soit sur des solutions en travail temporaire, en recrutement CDI ou bien en formation. J'ai aussi la responsabilité de former, de suivre et de soutenir mon équipe afin de les faire progresser et d'accompagner leur évolution.



Mes compétences :

Recrutement

Relations clients

Sourcing