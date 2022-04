Anne LE ROUX

E-Business Developer Manager



Missions :

- Booster l’audience des sites et applications

- Developpement de nouvelles solutions de monétisation

- Promouvoir l’ensemble des activités marchandes du groupe

- UX Management

- Suivi et pilotage des KPI

- Gestion des sites marchands en marque blanche

- Garantir et optimiser la transformation



Actions :

- Gestion de la relation régie / éditeur

- Mise en place d’une organisation de coordination web

- Mise en place et suivi des A/B tests

- Web analyse

- Gestion de projet

- Gestion du e-merchandising du site / UX

- Suivi du SEM : SEA/SEO/SMO

- Mise en place de partenariats

- Management d'équipe



Résultats :

+40% de d'audience (web + App)

+ 100% de revenus

Optimisation de la transformation

Optimisation des tunnels



Mes compétences :

E-commerce

Magento

Acquisition de trafic

WEB ANALYSE

ROI

Stratégie digitale

Community management

Webmarketing

Mobile marketing

Applications mobiles

Business planning

CNIL

User experience

Contrôle de gestion

Xiti

Drupal

Google analytics

Publicité en ligne