Madame, Monsieur,

Disponible de suite, je suis à la recherche d'un emploi en tant que secrétaire, agent d'accueil minimum 32h, dans le Morbihan et Loire-Atlantique.

Aimant le contact, attentive, organisée et grâce à l’expérience dans différents établissements, je peux vous apporter une contribution intéressante au bon fonctionnement de votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.