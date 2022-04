Anne LEBEGUE

Ces 8 dernières années, je les ai consacrées à mon entreprise de dépôt-vente pour vêtements enfants, articles de puériculture, jouets, mobilier….



La gestion du magasin a confirmé mes capacités d’adaptation et de réactivité aux différentes situations rencontrées dans le commerce.



Je recherche aujourd’hui un nouveau challenge et pour cela un poste de commerciale me conviendrait beaucoup. Une nouvelle typologie de clients, de nouveaux produits à vendre, développer un secteur, voilà ce que je recherche.



Mes compétences (commerciales, administratives, de gestion), mes qualités relationnelles, mon dynamisme et ma volonté d’entreprendre sont des atouts auxquels des entreprise peuvent avoir besoin.



Mes compétences :

Vente

Adaptabilité

Réactivité

Dynamisme

Relations clients