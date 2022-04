LECA RH est un cabinet de chasseurs de têtes et conseil en gestion des ressources humaines créé en 2007 et spécialisé sur les métiers de la maîtrise d'ouvrage publique, de l'Habitat social et des collectivités locales, ainsi que sur des fonctions support spécifiques pour le secteur public et parapublic.



Nos prestations:

• Recrutement par approche directe

• Evaluation des candidats

• Coaching

• Mission d'audit



Nos secteurs d'intervention:

• Entreprise Publique locale (EPL)

• Etablissement Public d'Aménagement (EPA)

• Etablissement Public Foncier

• Agence de Développement Economique

• Syndicats Intercommunaux

• Collectivités Locales

• Organisme du logement social (OPAC, ESH, Coopératives & Fédération Professionnelle)

• Energie & Ferroviaire

• Associations



Les métiers que nous recrutons:

• Direction générale

• Aménagement, Infrastructure & Réseau

• Architecture, Construction & Maîtrise d'oeuvre de conception

• Procédure foncière

• Développement économique

• Habitat, Renouvellement urbain & MOUS

• Environnement & Développement durable

• Gestion de patrimoine, gestion technique & gestion locative pour logement social

• Fonctions support: juridiques, marchés publics, finance, contrôle de gestion, comptabilité, ressources humaines, systèmes d'information, communication



Pour nos références veuillez vous rendre sur notre site internet



N'hésitez pas à nous envoyer votre CV afin que nous puissions vous contacter facilement si un poste correspond à votre profil et vos attentes.

Sur l'adresse mail contact@lecarh.fr ou via notre site internet



L'équipe LECA RH



