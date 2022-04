Actuellement étudiante en Master 1 de psychopathologie clinique et santé mentale à l'université Paul Valery, Montpellier.

Et également diplômée en Criminologie à l'institut de criminologie méditerranéen à Aix en Provence.

Je souhaiterais acquérir de l'expérience et mettre au profit mes connaissances en effectuant un stage en victimologie ou service UMJ



Mes compétences :

Criminologie

Psychologie