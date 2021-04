Christophe BOURNIER

Je recherche des distributeurs, collaborateurs qui ont la fibre du management ou des managers H/F.

Ayant comme objectif premier la santé physique, par une remise en forme, et une bonne diététique.

Comme but le bien être, la forme ainsi que le développement personnel par le coaching.

Et la finalité d'amèliorer également leur santé financière, grâce à de vraies relations humaines.



Grande société mondiale de dix ans d'âge, implanté dans 43 pays, et un peu plus de 2 milliards de C.A.

Avec des produits uniques et exceptionnels dans le domaine du bien-être, un nouveau programme minceur.



Adhérent FVD, statut VDI dans un premier temps pour très rapidement ce diriger en moins de six mois vers la création d'entreprise , excellent plan de rémunération 50/50.

Aucun stock, aucun chiffre à atteindre. Ajouter une autre corde à votre arc.....



"Il n'y a pas de hasard dans la vie". Si cette phase résonne à votre esprit. Prenez contact avec moi soit par tél, soit par e-mail.



Homme de terrain et de contact, convaincu depuis de nombreuses années que le Marketing Relationnel apparaitra comme une révolution incontournable. Afin de vivre "la vie telle qu'elle devrait être" et non de ce contenter de travailler pour vivre.



Il faut sortir des sentiers battus et faire preuve d'inventivité.



Il faut établir de nouvelles relations dans le travail, adopter une nouvelle attitude commerciale et optimiser l'utilisation des formidables outils d'information et de communication mis à notre disposition pour mieux prospecter.



La pertinence de l'information et la qualité de la relation sont le socle de tout développement commercial



La réussite ne doit rien à la chance, tout est question d'opportunités, et pour cela il faut développer les capacités des acteurs commerciaux à créer et gagner des concours de circonstances.



Si vous souhaitez VOUS aussi utiliser une dynamique innovante où les fonctions commerciales retrouvent leur agilité et toute leur noblesse, je serai très heureux d'écouter votre histoire et de vous accompagner dans vos projets.



Mes compétences :

Coaching

eCommerce

Développement personnel

Webmarketing

Formation

Nutrition

Bien être

Leadership

Recrutement