Jean-Luc PETRICOUL

Mon expertise s'appuie sur plus de 30 ans de pratique commerciale et managériale dans les métiers de l'assurance et de la gestion de patrimoine. En devenant consultant-formateur, j'ai souhaité transmettre ma passion pour ces métiers en intervenant auprès de populations travaillant dans l'assurance, la banque, les mutuelles.



J'interviens sur les aspects techniques, juridiques, fiscaux et commerciaux, sur des parcours de formation présentielle, de formation à distance, de ludopédagogie ou mixant les différentes approches.



Mes actions les plus significatives ont été réalisées auprès de Gan Assurances, d'Axa Assurances, de l'AGPM, de Generali Patrimoine, de La Mondiale, d'Aréas Assurances, de Smacl Assurances, d'AGEA Formation, du groupe VYV, de La Banque Postale, du groupe Crédit Agricole, des Banques Populaires ou d'HSBC (formations techniques, mises en situations commerciales, formations de formateurs, conception de programmes présentiel, e-learning, jeux pédagogiques).



Mes compétences :

Formateur

Assurance

Bancassurance

Consultant

Ingénierie pédagogique

Formation de formateur

E-learning