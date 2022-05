Nathalie THOMAS

- CONSULTATIONS AU DOMICILE DES PATIENTS



- SEANCES D'EDUCATIONS NUTRITIONNELLES ET THERAPEUTIQUES



- ELABORATION ET ANIMATIONS D'ATELIERS CUISINE (enfants, adultes)



- ANIMATIONS PEDAGOGIQUES SUR L'ALIMENTATION



- CONCEPTION-REDACTION-ANIMATION DE FORMATIONS SUR L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION (personnel soignant et accompagnants)



- ORGANISATION D'EVENEMENTS AUTOUR DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION



- CONFERENCES/DEBAT SUR L'ALIMENTATION



- CONCEPTION-REDACTION DE FICHES RECETTES,MENUS



- CONSEIL





Spécialiste du diabète, maladies cardio-vasculaires, syndrome métabolique, surpoids, obésité



Formée à l'éducation thérapeutique

Formée à la formation de formateurs PNNS

Formée à la pédagogie générale.



Mes compétences :

COMMUNICATION